«Κοιτάζει Πετρούσεφ η Μακάμπι Τελ-Αβίβ»

Η Μακάμπι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό του ρόστερ της ερχομένης σεζόν. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ και σύμφωνα με το «israelhayom» η «ομάδα του λαού» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Πετρούσεφ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο 23χρονος φόργουορντ κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις την φετινή σεζόν, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με την φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου μετρώντας στην Euroleague 10,7 πόντους και 5,2 ριμπάουντ.

🚨🚨Filip Petrusev is a strong candidate to Maccabi Tel Aviv, and what happened with Zach Leday?



Full details : ⬇️⬇️⬇️https://t.co/2nNeAXidqN@IsraelHayomEng https://t.co/3uTN8rmV7d