Αναλαμβάνει τους Νετς ο Ουντόκα

Η θέση του head coach των Μπρούκλιν Νετς δεν θα μείνει κενή για πολύ. Ο Ζακ Βον θα είναι αυτός που θα καθοδηγήσει την ομάδα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Σικάγο Μπουλς, ωστόσο ο διάδοχος του Στιβ Νας έχει ήδη εντοπιστεί.

Αυτός είναι ο Ίμε Ουντόκα. Ο Νιγηριανός κόουτς, που την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία με τους Μπόστον Σέλτικς, φτάνοντας ως τους τελικούς του ΝΒΑ, ήταν από την πρώτη στιγμή ένα από τα μεγάλα φαβορί για την ανάληψη της θέσης.

Οι Μπόστον Σέλτικς μάλιστα έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, ώστε να προχωρήσουν σε επαφές οι δύο πλευρές. Άλλωστε ο Ουντόκα τιμωρήθηκε για την φετινή σεζόν, καθώς έσπασε τον εσωτερικό κανόνα των «Κελτών» κατά τους προηγούμενους μήνες. Η διοίκηση της ομάδας της Βοστώνης δεν στάθηκε εμπόδιο στις επαφές Νετς και Ουντόκα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Το deal ανάμεσα σε Νετς και Ουντόκα αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες, με τον έμπειρο προπονητή να αναλαμβάνει δεύτερη ομάδα μέσα σε διάστημα 2 ετών.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι Μπρούκλιν Νετς την περασμένη σεζόν αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των πλέι οφ από τους Μπόστον Σέλτικς του Ίμε Ουντόκα και μάλιστα με... σκούπα (4-0).

