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Βασικός και στα δύο φιλικά του Ολυμπιακού και φεύγει - Υπέπεσε σε.. ατόπημα

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Οι πιθανότητες να συνεχίσει στο Λιμάνι δεν είναι πλέον πολλές. Το... ατόπημα που δεν ξεχνάει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η ατυχία του και ο αντικαταστάτης.

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Βασικός και στα δύο φιλικά του Ολυμπιακού και φεύγει - Υπέπεσε σε.. ατόπημα