Διέκρινε το δυνατό του στοιχείο: Ο παίκτης που θα δούμε σε νέο ρόλο, θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του Νίστρουπ

Έχει εντοπίσει ένα στοιχείο που κάνει τη διαφορά

Η λέξη-κλειδί που μπορεί να προτάξει κανείς για τη δουλειά που κάνει μέχρι στιγμής ο Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό είναι η εξής: Ευελιξία. Ο Δανός κόουτς, ακολουθώντας την κατεύθυνση που έχει πάρει παγκοσμίως το άθλημα, θέλει οι παίκτες του να είσαι σε θέση να καλύψουν διάφορα ζητούμενα, τακτικά και αγωνιστικά. Να έχουν την ικανότητα να απαντάνε στα προβλήματα που θα προκύπτουν, από ματς σε ματς, συχνά και μέσα σε ένα και μόνο 90λεπτο.