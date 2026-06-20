Πιθανή η ανταλλαγή Νασιμέντο με Πόλμαν - Νέα μεγάλη πώληση ο Ολυμπιακός

Γιατί ο Ντιόγκο Νασιμέντο φεύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά και ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που αποχωρεί με πώληση άνω των 5 εκατομμυρίων;

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