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Πιθανή η ανταλλαγή Νασιμέντο με Πόλμαν - Νέα μεγάλη πώληση ο Ολυμπιακός

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Γιατί ο Ντιόγκο Νασιμέντο φεύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά και ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που αποχωρεί με πώληση άνω των 5 εκατομμυρίων;

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Πιθανή η ανταλλαγή Νασιμέντο με Πόλμαν - Νέα μεγάλη πώληση ο Ολυμπιακός