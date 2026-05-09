Τα λεφτά ήταν μετά: Η επική ζωάρα του Γκάρεθ Μπέιλ μακριά από το ποδόσφαιρο

Ο Ουαλλός σταρ απολαμβάνει την ζωή του πολύτεκνου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με το βλέμμα σε ένα πολύ συγκεκριμένο «σημείο».

Wales. Golf. Madrid. In that order. Ουαλία. Γκολφ. Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτή τη σειρά... Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr