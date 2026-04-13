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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας του Πάσχα (13/4): Πού θα δούμε το Εφές-Φενέρμπαχτσε και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Καντού Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Έιμπαρ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Χετάφε La Liga

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας του Πάσχα (13/4): Πού θα δούμε το Εφές-Φενέρμπαχτσε και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς