Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας του Πάσχα (13/4): Πού θα δούμε το Εφές-Φενέρμπαχτσε και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Καντού Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Έιμπαρ Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Premier League
22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Χετάφε La Liga