Η κόκκινη προϊστορία του Λιόλιου, δείχνει το τι θα ακολουθήσει - Ποιους διαιτητές όρισε η ΕΟΚ στον πρώτο τελικό

Η αποκάλυψη του SDNA για το ταξίδι του προέδρου της ΕΟΚ με το τσάρτερ του Αθηναϊκού λίγες μέρες πριν τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών, ξυπνά μνήμες από ένα άλλο τσάρτερ στο οποίο είχε επιβιβαστεί…

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη, η ΕΟΚ όρισε τρεις διαιτητές που έχουν δώσει διαπιστευτήρια τη φετινή σεζόν: Ζακεστίδης, Ζιώγας, Τεφτίκης.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πέντε μέρες πριν το τζάμπολ των τελικών της Α1 μπάσκετ γυναικών, ταξίδεψε με το τσάρτερ του Αθηναϊκού. Κάτι που αποκάλυψε το SDNA. Ξεκάθαρα τίθεται θέμα ηθικής τάξεως. Είναι όμως μόνο αυτό; Ή μήπως το ίδιο το παρελθόν του προέδρου της ΕΟΚ, μας δείχνει τι θα ακολουθήσει;

Στη συνείδηση των φιλάθλων, έχοντας δει τι συμβαίνει από τα σχολικά πρωταθλήματα, τους αγώνες ανδρών και γυναικών κάθε κατηγορίας, το τοπίο είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και οι τελευταίοι πιστοί των… αγαθών προθέσεων και του ρομαντισμού για το μπάσκετ, είναι καιρός να ξυπνήσουν.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Βαγγέλης Λιόλιος ταξίδεψε με… χρωματισμένο τσάρτερ. Θυμίζοντας ψηφοφόρο της δεκαετίας του ’80 που έπαιρνε τα ναυλωμένα λεωφορεία των κομμάτων για να μετακινηθεί ως ετεροδημότης, μην χαθεί η ψήφος του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ.

Πριν τρία χρόνια ο επικεφαλής του ελληνικού μπάσκετ, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στο Κάουνας. Αφορμή ήταν η παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Euroleague. Τότε λοιπόν (2023) είχε επιβιβαστεί σε ναυλωμένο τσάρτερ για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των συγγενών των παικτών του Ολυμπιακού και κάποιων επιφανών φιλάθλων της ομάδας (όπως ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης). Μαζί με αυτούς, ήταν και ο Λιόλιος.

Και τότε το SDNA (μέσω της Magic Euroleague) είχε κάνει την αποκάλυψη. Τα υπόλοιπα ΜΜΕ φιλοξένησαν απλά την είδηση της παρουσίας του προέδρου της Ομοσπονδίας στο γήπεδο. Όταν και είχε εγκάρδιες χειραψίες και συνομιλίες με τους ιδιοκτήτες και στελέχη της διοίκησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αυτό το ταξίδι… ωρίμασε με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε αφήνοντας πίσω του την εποχή εσόδων-εξόδων και οι τελικοί του πρωταθλήματος ανάμεσα στους «αιώνιους», έγιναν ένα σόου της ΚΕΔ/ΕΟΚ. Ακόμη και πριν δύο χρόνια όταν οι «πράσινοι» πήραν το πρωτάθλημα.

Εκείνο το ταξίδι λοιπόν, δεν ήταν απλά ζήτημα ηθικής τάξεως. Αποδείχτηκε πρακτικά τι σήμαινε η ταξιδιωτική «αγκαλιά» με τον Ολυμπιακό. Τώρα τι μπορεί να έχει αλλάξει και να μη συμβεί το ίδιο με τον Αθηναϊκό στις γυναίκες;

Πριν λίγη ώρα η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές του πρώτου τελικού ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναικό: Ζακεστίδης, Ζιώγας, Τεφτίκης.

Ούτε ένας εξ αυτών δεν είναι διεθνής, ούτε ένας δεν είναι έμπειρος. Ως ορισμός είναι επί της αρχής προβληματικός. Και ειδικά ενώ δεν υπάρχει αγωνιστική Basket League που θα μπορούσαν να εξναι και διεθνείς και έμπειροι και οι τρεις διαιτητές.