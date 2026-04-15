Champions League: Όλα τα βλέμματα στο Μόναχο, να επιστρέψει στα χαμόγελα η Άρσεναλ

Τιτανομαχία στο Μόναχο για μια θέση στα ημιτελικά του Champions League ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βασίλισσα ψάχνει την ανατροπή για να κερδίσει ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την άλλη, θα βρει απέναντι της την... επιθετική μηχανή του Κομπανί, που έχει το προβάδισμα λόγω της νίκης με 1-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη.

Από την άλλη, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τα προημιτελικά, η Άρσεναλ καλείται να μην την... πατήσει απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με το κλίμα την τελευταία περίοδο να μην είναι υπέρ του Αρτέτα.

Θυμίζεται πως οι Λονδρέζοι είχαν πάρει την νίκη με 0-1 στο πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας, χάρη στο γκολ του Χάβερτζ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Οι προημιτελικοί: