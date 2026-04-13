«Παγίδα το αβαντάζ έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό, ίσως είναι καλύτερο το μειονέκτημα», γράφουν οι Ισπανοί!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προκαλεί έντονη κριτική στην Ελλάδα αλλά στην Ισπανία γράφουν πως η διασταύρωση με αυτό το ρόστερ του τριφυλλιού είναι παγίδα και το μειονέκτημα έδρας ίσως οδηγήσει σε πιο ασφαλή διασταύρωση!

Το πλεονέκτημα έδρας περνά από την Μαδρίτη την τελευταία αγωνιστική, με την Ρεάλ να αντιμετωπίζει τον Ερυθρο Αστέρα στην Movistar Arena, ωστόσο στην Ισπανία γράφουν πως μια ενδεχόμενη νίκη μπορεί να φέρει... παγίδες και πιθανό αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Αρχικά η «Βασίλισσα» σε περίπτωση που κερδίσει την Σερβίκη ομάδα «κλειδώνει» την παρουσία της στην τετράδα και σε περίπτωση που ηττηθεί η Βαλένθια μπορεί να φτάσει μέχρι και την 2η θέση.

Στο άρθρο που υπογράφει ο Ούγκο Φερνάντεζ Πριέτο γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για απόψεις των οπαδών της Ρεάλ που πιθανόν να ήθελαν κιόλας εσκεμμένη ήττα της βασίλισσας ώστε να οδηγηθούν σε πιο εύκολο «σταύρωμα» στα πλέι οφ.

Όπως αναφέρεται πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η νίκη είναι το κλειδί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, οι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα πλέι ιν είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Μια από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μπορεί να μην βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, αλλά αρκετοί δεν θα ήθελαν το «τριφύλλι» αντίπαλο σε μια σειρά, ενώ στο άρθρο αναφέρεται πως ο Εργκίν Αταμάν είναι ένας προπονητής που ειδικεύεται στην κατάκτηση της Euroleague.