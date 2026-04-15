Αλμέιδα: «Προδοσία αυτό που έγινε στη Σεβίλλη – Ο Πινέδα είναι παράδειγμα ποδοσφαιριστή» (vid)

Μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αναφέρθηκε στη Σεβίλλη, το μέλλον του και τον Πινέδα.

Για το διαζύγιό του με τη Σεβίλλη, την προοπτική να επιστρέψει στο Μεξικό, αλλά και τον Ορμπελίν Πινέδα μίλησε ο Ματίας Αλμέιδα σε συνέντευξή του στο κανάλι YouTube «Radar Mundialista» του Αντριάν Μαρσέλο.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ χαρακτήρισε… προδοσία την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Σεβίλλης. «Αυτό με τη Σεβίλλη είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Πάντα είχα μακροχρόνια πρότζεκτ. Εδώ ήταν διαφορετικά, γιατί μία μέρα πριν μου πουν ότι πρέπει να φύγω, μου έλεγαν ότι θα μείνω μέχρι το τέλος. Αυτή η προδοσία στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ. Πονάει. Και λέω μέσα μου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να με κοιτάξουν στα μάτια”», δήλωσε αρχικά.

«Μην έρχεσαι να μου λες ότι θα μείνω, αν μετά σκοπεύεις να με διώξεις. Πες μου “δεν ξέρω αν θα μείνεις”, ώστε να ξέρω κι εγώ. Αλλιώς πρόκειται για διπροσωπία. «Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι παίκτες δεν παίρνουν αποφάσεις. Και όταν η διοίκηση παρακάμπτει τον προπονητή για να ρωτήσει το ρόστερ 'πώς βλέπετε τον προπονητή;', εκεί ήδη είσαι τελειωμένος.. γιατί δίνεις εξουσία σε αυτούς που θα έπρεπε να ακολουθούν εντολές», συμπλήρωσε.

Για το γεγονός ότι από τη Σεβίλλη έχουν περάσει εννέα προπονητές και τρεις αθλητικοί διευθυντές από τον πάγκοτα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι χάνουν τον ύπνο τους. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους ενδιαφέρει αυτό».

Συγκρίνοντας τα όσα έζησε στην Ανδαλουσία την εμπειρία του στη Ρίβερ Πλέιτ, είπε: «Στη Σεβίλλη έζησα καταστάσεις παρόμοιες με αυτές στη Ρίβερ. Ένας μεγάλος σύλλογος με οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, αλλά και με έναν κόσμο που απαιτεί πάντα νίκες. Αυτή η ομάδα δεν ήταν φτιαγμένη για τίτλους, αλλά για να αποφύγει τον υποβιβασμό, αυτή είναι η αλήθεια».

Για το μέλλον του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εργαστεί στο Μεξικό, καθώς έχει ήδη δεχθεί προτάσεις: «Είναι μεγάλοι σύλλογοι. Πηγαίνω εκεί όπου νιώθω εκτίμηση», ανέφερε, δείχνοντας θετικός στο να εξετάσει νέες προτάσεις.

Ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε και στον Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο και αποθέωσε για τον επαγγελματισμό του: «Προπόνησα τον Ορμπελίν Πινέδα για πολύ καιρό και τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ο Όρμπε ήταν στην ΑΕΚ, όταν τον προπονούσα, έπαιζε με ρήξη μυός και επέστρεφε από Covid-19 και είπα στη διοίκηση: "θα παίξει, τον ξέρω". Ο Ορμπελίν δεν έχει κάνει διακοπές εδώ και τέσσερα χρόνια, παίζει σε κάθε παιχνίδι. Έχει αγάπη, ένστικτο, πάθος, είναι παράδειγμα. Ο Όρμπε είναι το παράδειγμα του Μεξικανού ποδοσφαιριστή σήμερα για μένα».

