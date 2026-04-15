«Ασημένια» η Καλογήρου στο Παγκόσμιο Ταεκβοντό Νεανίδων

Τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Νεανίδων κατέκτησε η Παρασκευή Καλογήρου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στην κατηγορία των -42 κιλών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εντυπωσίασε από την αρχή της διοργάνωσης, φτάνοντας αήττητη μέχρι τον τελικό. Στην πρεμιέρα της ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Μπαντανίνα από τη Λευκορωσία, ενώ στη φάση των «32» επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ινδής Γκόσι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τους «16».

Στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε τη Μαροκινή Αμράνι, απέναντι στην οποία κυριάρχησε πλήρως, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 και το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Εκεί, στον αγώνα που έκρινε το μετάλλιο, δεν άφησε περιθώρια στη Βουλγάρα Ντιμιτρόβα, επικρατώντας ξανά με 2-0 και «κλειδώνοντας» μια θέση στο βάθρο.

Στα ημιτελικά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, επικρατώντας με 2-0 της Πολωνής Καζόβιακ και παίρνοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο βρέθηκε απέναντι στην Κορεάτισσα Λι, σε έναν ιδιαίτερα ισορροπημένο αγώνα. Η αντίπαλός της κατέκτησε τον πρώτο γύρο με 1-0, όμως η Καλογήρου αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας με νίκη 3-1 στον δεύτερο. Ο τρίτος γύρος έληξε χωρίς σκορ (0-0), με την Κορεάτισσα να παίρνει τελικά τη νίκη λόγω υπεροχής (touch), διαμορφώνοντας το 2-1.

Το ασημένιο μετάλλιο της Καλογήρου αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για την ελληνική αποστολή, η οποία πανηγύρισε δεύτερη διάκριση στη διοργάνωση, μετά και το χάλκινο μετάλλιο του Πέτρου Γιαννουχίδη.