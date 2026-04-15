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Basket League: Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης «κλείνει» η 21η αγωνιστική

Μπάσκετ
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Με το ΠΑΟΚ - Άρης Betsson ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο κατάμεστο όπως αναμένεται (Sold Out) «Παλατάκι».

H 21η στροφή της Basket League ολοκληρώνεται με το εξ' αναβολής ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη (15/04, 18:00), στο «PAOK Sports Arena».

Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να πάρει το «ροζ φύλλο» που θα τον βάλει δυνατά στην μάχη της τριάδας, ενώ ο Άρης μετράει οκτώ σερί νίκες, και με πιθανό «διπλό» θα μπει για τα καλά στο κόλπο της τετράδας. 

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

14/03

 

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

 

15/03

 

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής 98-85

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78

 

15/04

 

ΠΑΟΚ - Άρης 18:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

 

Βαθμολογία (Ν-Η)

  1. Ολυμπιακός 42 (21-0)
  2. Παναθηναϊκός 41 (18-5)
  3. ΑΕΚ 37 (15-7)
  4. ΠΑΟΚ 35 (14-7)*
  5. Περιστέρι 35 (13-9)*
  6. Άρης 33 (13-7)*
  7. Mύκονος 30 (8-14)
  8. Ηρακλής 30 (8-14)
  9. Κολοσσός 29 (7-15)
  10. Προμηθέας 29 (7-15)
  11. Καρδίτσα 28 (6-16)
  12. Πανιώνιος 28 (6-16)
  13. Μαρούσι 27 (5-17)  

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Σάββατο 18/4:


16:00 Μαρούσι - Κολοσσός
16:00 Μύκονος - Περιστέρι
18:15 Καρδίτσα - Πανιώνιος
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19/4:


13:00 Ολυμπιακός - Άρης
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ

Basket League: Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης «κλείνει» η 21η αγωνιστική