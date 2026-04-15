Basket League: Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης «κλείνει» η 21η αγωνιστική

Με το ΠΑΟΚ - Άρης Betsson ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο κατάμεστο όπως αναμένεται (Sold Out) «Παλατάκι».

H 21η στροφή της Basket League ολοκληρώνεται με το εξ' αναβολής ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη (15/04, 18:00), στο «PAOK Sports Arena».

Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να πάρει το «ροζ φύλλο» που θα τον βάλει δυνατά στην μάχη της τριάδας, ενώ ο Άρης μετράει οκτώ σερί νίκες, και με πιθανό «διπλό» θα μπει για τα καλά στο κόλπο της τετράδας.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

14/03

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

15/03

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής 98-85

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78

15/04

ΠΑΟΚ - Άρης 18:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 42 (21-0) Παναθηναϊκός 41 (18-5) ΑΕΚ 37 (15-7) ΠΑΟΚ 35 (14-7)* Περιστέρι 35 (13-9)* Άρης 33 (13-7)* Mύκονος 30 (8-14) Ηρακλής 30 (8-14) Κολοσσός 29 (7-15) Προμηθέας 29 (7-15) Καρδίτσα 28 (6-16) Πανιώνιος 28 (6-16) Μαρούσι 27 (5-17)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Σάββατο 18/4:



16:00 Μαρούσι - Κολοσσός

16:00 Μύκονος - Περιστέρι

18:15 Καρδίτσα - Πανιώνιος

18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19/4:



13:00 Ολυμπιακός - Άρης

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ