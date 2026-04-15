Basket League: Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης «κλείνει» η 21η αγωνιστική

H 21η στροφή της Basket League ολοκληρώνεται με το εξ' αναβολής ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη (15/04, 18:00), στο «PAOK Sports Arena».
Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να πάρει το «ροζ φύλλο» που θα τον βάλει δυνατά στην μάχη της τριάδας, ενώ ο Άρης μετράει οκτώ σερί νίκες, και με πιθανό «διπλό» θα μπει για τα καλά στο κόλπο της τετράδας.
Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
14/03
Μύκονος - Προμηθέας 89-99
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
15/03
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79
Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής 98-85
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78
15/04
ΠΑΟΚ - Άρης 18:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 42 (21-0)
- Παναθηναϊκός 41 (18-5)
- ΑΕΚ 37 (15-7)
- ΠΑΟΚ 35 (14-7)*
- Περιστέρι 35 (13-9)*
- Άρης 33 (13-7)*
- Mύκονος 30 (8-14)
- Ηρακλής 30 (8-14)
- Κολοσσός 29 (7-15)
- Προμηθέας 29 (7-15)
- Καρδίτσα 28 (6-16)
- Πανιώνιος 28 (6-16)
- Μαρούσι 27 (5-17)
Η επόμενη (25η) αγωνιστική:
Σάββατο 18/4:
16:00 Μαρούσι - Κολοσσός
16:00 Μύκονος - Περιστέρι
18:15 Καρδίτσα - Πανιώνιος
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ
Κυριακή 19/4:
13:00 Ολυμπιακός - Άρης
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ