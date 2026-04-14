Οριστικό: Με ίδιο format και 20 ομάδες και τη νέα σεζόν η Euroleague

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague αποφάσισε πως θα πορευτεί με το ίδιο format και τον ίδιο αριθμό ομάδων και τη σεζόν 2026-2027.

Το κρίσιμο Διοικητικό συμβούλιο της Euroleague αποφάσισε πως η λίγκα θα συνεχίσει ως έχει, τουλάχιστον για τη σεζόν 2026-2027.

Αυτό σημαίνει πως το format με τη regular season, που παίζουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας, δεν θα διαφοροποιηθεί. Παράλληλα, δεν θα αλλάξει ούτε ο αριθμός των ομάδων.

Ως εκ τούτου, η λίγκα θα συνεχίσει ως έχει: regular season 38 αγωνιστικών, με 20 ομάδες να αγωνίζονται για την πρόκριση στην postseason. Άλλωστε, όπως είχε φανεί εδώ και μέρες, οι οποίες αλλαγές τεθούν σε ισχύ θα αφορούν τη σεζόν 2027-2028 και έπειτα.

Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί το προσεχές διάστημα είναι το ποιες ομάδες θα απαρτίζουν τη ζητούμενη 20άδα. Για παράδειγμα, η Βιλερμπάν είναι εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου, η Μονακό βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε δεν έχουν υπογράψει ακόμα τα νέα συμβόλαιά τους. Επομένως, μέσα στους επόμενους μήνες θα οριστικοποιηθεί και η 20άδα των ομάδων της λίγκας για την προσεχή αγωνιστική περίοδο.