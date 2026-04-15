Μπάρκλεϊ για Μπακς: «Έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια»

O Τσαρλς Μπάρκλεϊ ήταν καυστικός σε δηλώσεις του για το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των Μπακς, λέγοντας πως η ομάδα έχει κάποιους... άθλιους παίκτες στα αποδυτήρια.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι προ ημερών διέρρευσαν στα media κάποιοι έντονοι διάλογοι που είχε ο Ντοκ Ρίβερς με παίκτες στα αποδυτήρια των Μπακς. Ο θρύλος του ΝΒΑ και πλέον σχολιαστής στο ESPN θεωρεί πως τέτοια άτομα δεν έχουν θέση σε μια ομάδα.

«Οι Μπακς έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια. Γιατί ότι διαρρέεις στα ΜΜΕ όσα γίνονται σε συναντήσεις της ομάδας, είσαι άθλιος. Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να δεις τσακωμούς, μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να βγάλει κάποιος τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς στον Τύπο θεωρώ πως ήταν μια άθλια κίνηση».