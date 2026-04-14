ΠΑΟΚ: Δεδομένα εκτός ο Ντεσπόντοφ - Τι ισχύει με Μεϊτέ, Κένι και Αντρίγια

Οι ρυθμοί ανεβαίνουν κι η προετοιμασία για το παιχνίδι στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Μεσημβρία - Δεδομένα εκτός ο Ντεσπόντοφ, τι ισχύει με τους απόντες.

Ατομικό πρόγραμμα για τους γνωστούς τρεις απόντες (Μεϊτέ, Αντρίγια, Κένι), με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί την κατάστασή τους ενόψει της τελικής ευθείας με φόντο την ΑΕΚ - Δεδομένα εκτός ο Ντεσπόντοφ.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ακολούθησε ένα παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (15.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».