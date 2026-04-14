Πρώην αθλητικός διευθυντής Αρμάνι: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ το καλοκαίρι»!

Ο Τζιανμαρία Βατσίρκα, πρώην αθλητικός διευθυντής της Αρμάνι, σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως η ιταλική ομάδα είχε το καλοκαίρι συμφωνήσει με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ!

Ο Βατσίρκα, που πλέον είναι στην Ντερτόνα, μίλησε για τον σχεδιασμό της Αρμάνι το καλοκαίρι κι αποκάλυψε πως η ιταλική ομάδα είχε κλείσει τους Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ, με την υπόθεση του πρώτου να χαλάσει λόγω του ελληνικού διαβατηρίου και του δεύτερου εξαιτίας του τραυματισμού του Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά όσα είπε στο podcast «Area 52»:

«Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός τώρα, οπότε μπορώ να το πω: ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρυσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η εμπειρία του εκεί (σ.σ στον Ολυμπιακό) είχε τελειώσει. Υπήρχαν ζητήματα -τα ξέρουν όλοι- και δεν έπαιζε.

Αλλά τελικά, δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας. Έτσι ο Ντόρσεϊ έμεινε εκεί εξαιτίας αυτού του θέματος με το διαβατήριο και τη λίγκα. Και φέτος, ο Ντόρσεϊ έκανε την επιστροφή της χρονιάς. Από πλευράς σχέσεων, προέκυψε επίσης μια περίεργη κατάσταση. Προσπαθήσαμε· ο παίκτης ήταν πρόθυμος, ήταν διαθέσιμος, αλλά ο σύλλογος δεν ήταν σύμφωνος.

Δεν αποκαλύπτω κάτι τρομερό εδώ, και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανείς: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη -δηλαδή- τελειωμένη υπόθεση με το Μιλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που ο Φαλ χτύπησε, ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις.

Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει απ’ έξω, τον κράτησαν στο γραφείο και βγήκε από εκεί με ανανέωση, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και φέτος, ήταν ο καλύτερος σέντερ της Euroleague σύμφωνα με πολλούς, σύμφωνα με πολλούς από εσάς».