Ο Παναθηναϊκός έχει μία μεγάλη υποχρέωση…

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγάλη υποχρέωση, που έχει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια των play off και πρώτα από όλα στο παιχνίδι της Κυριακής.

Το Πάσχα πέρασε, ξεφύγαμε λίγο από την καθημερινότητα και τώρα και πάλι επιστροφή στα δικά μας. Εκεί, που ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα πέντε παιχνίδια στα play off, που δυστυχώς δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όπως έστρωσε το καλοκαίρι κοιμήθηκε την υπόλοιπη σεζόν ο Παναθηναϊκός, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η χρονιά έχει τελειώσει.

Αν υπάρχει έστω και ένας που να το πιστεύει αυτό μέσα στον Παναθηναϊκό δεν αξίζει να είναι στον οργανισμό. Σε αυτά τα play off ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει, ότι υπάρχει προοπτική για τη νέα σεζόν στις κόντρες με τις άλλες ομάδες, που διεκδικούν το πρωτάθλημα.

Την πρώτη αγωνιστική η ομάδα πήγε μέσα στην Τούμπα έκανε κατάθεση ψυχής, δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και ήταν η νίκη, αλλά έδωσε απαντήσεις είτε σε όσους πίστευαν, ότι θα είναι ένας εύκολος αντίπαλος, είτε σε όσους έλεγαν, ότι θα χαριστεί. Να το επαναλάβω πριν συνεχίσω. Η ιστορία έχει αποδείξει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει χαριστεί, ούτε θα χαριστεί ποτέ και παίζει μόνο για την πάρτη του και την ιστορία του.

Στα ματς που απομένουν έχει την υποχρέωση η ομάδα να κάνει τα πάντα, για να τα κερδίσει. Μεγαλύτερη, όμως, είναι η υποχρέωση για τα ματς που θα δώσει στην Λεωφόρο. Θα είναι τα τρία τελευταία ντέρμπι στην Λεωφόρο και το ιδανικό θα ήταν η ομάδα να κλείσει αυτή την τεράστια ιστορία της Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού με τρεις νίκες.

Και πρώτα από όλα η αρχή να γίνει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Το ιδανικό θα ήταν η ομάδα να πήγαινε για πρωτάθλημα, να κέρδιζε τον Ολυμπιακό και να το έπαιρνε. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό, η νίκη παραμένει υποχρέωση. Μία νίκη που θα έρθει στο τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο, θα ρίξει στο καναβάτσο και στην εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό και θα δώσει κάποιες πιθανότητες στον Παναθηναϊκό να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση και είτε να προλάβει το τσάμπιονς λιγκ, είτε να κερδίσει έναν προκριματικό το καλοκαίρι και να αρχίσει πιο αργά την προετοιμασία.

Μα πάνω από όλα ο Παναθηναϊκός έχει υποχρέωση απέναντι στον κόσμο του που τόσα έχει υποφέρει και είναι ακόμα εκεί και στηρίζει. Η Λεωφόρος την Κυριακή θα είναι γεμάτη για τελευταία φορά σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Απέναντι στον κόσμο, στην ιστορία του συλλόγου, απέναντι στο τριφύλλι η υποχρέωση είναι μία. Μόνο νίκη σε αυτό το ματς. Δεν μας νοιάζει αν θα παίξει καλά, η δεν θα παίξει καλά. Σε αυτό το ματς ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει και στο τελευταίο ντέρμπι των αιωνίων στην Λεωφόρο να βγάλει οριστικά εκτός πρωταθλήματος τον Ολυμπιακό. Εξάλλου αυτά στην ιστορία πάνε και έρχονται και του χρωστάει κάτι από το 2023….

*Χρόνια πολλά σε όλες και όλους με υγεία πάνω από όλα….