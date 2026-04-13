6ος, 7ος ή... πιο κάτω: Πού πιστεύετε ότι θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός; (Poll)

O Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το ματς με την Εφές την προσεχή Παρασκευή και το SDNA ζητάει από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν πού βλέπουν να τερματίζει το Τριφύλλι μετά την ολοκήρωση της regular season στην Ευρωλίγκα.

O Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο του χαρτί για την εξάδα το βράδυ της Παρασκευής κόντρα στην Εφές (17/4, 21:15), ωστόσο οι «πράσινοι» δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Το χθεσινό «διπλό» της Χάποελ έβαλε οριστικά τέλος στις όποιες ελπίδες είχε ο Παναθηναϊκός για να καταλήξει στην 5η θέση, καθώς για αυτό το σενάριο θα χρειάζονταν δυο ήττες της ισραηλινής ομάδας από Μακάμπι και Μονακό.

Πλέον ξεκαθαρίστηκε ακόμα περισσότερο το τοπίο αναφορικά για την εξάδα και την συμμετοχή της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στα play-off. Oι «πράσινοι» μπορούν μόνο σε ένα απλό σενάριο να κερδίσουν την παρουσία τους απευθείας στα play-off, καθώς την τελευταία αγωνιστική ζητούν ήττα της Ζαλγκίρις εντός έδρας από την Παρί, ήττα του Ερυθρού από την Ρεάλ στην Μαδρίτη και ταυτόχρονη νίκη τους στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Εφές

Πως βγαίνει ο Παναθηναϊκός από την 7η θέση και κάτω (σε περίπτωση που κερδίσει η Ζαλγκίρις):

Σενάριο πρώτο: Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την Εφές, ο Ερυθρός χάνει από την Ρεάλ, η Μονακό χάνει από την Χάποελ (7ος ΠΑΟ, 8η Ερυθρός, 9η Μονακό).

Σενάριο δεύτερο: Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να κερδίσει την Παρί, και ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ στην Μαδρίτη (6η Ζαλγκίρις, 7ος Ερυθρός, 8ος Παναθηναϊκός).

Σενάριο τρίτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να κερδίσει εντός την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει εντός την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο τέταρτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8ος ΠΑΟ, 9η Μονακό, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο πέμπτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να χάσει από την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Eρυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

To SDNA σας παραθέτει ένα poll για να ψηφίσετε την θέση που πιστεύεται θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

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