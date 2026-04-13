Ο Χέις Ντέιβις ταξίδεψε στο ρεπό του στην Ινδία για να δει από κοντά το Ταζ Μαχάλ!

Ο Χέις - Ντέιβις εκμεταλλεύτηκε το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Εργκίν Αταμάν ενόψει Πάσχα, με τον Αμερικανό να ταξιδεύει στην Ινδία για να δει από κοντά το Ταζ Μαχάλ.

Ο Χέις - Ντέιβις γεμίζει τις μπαταρίες του ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να εκμεταλλεύεται το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Εργκίν Αταμάν ενόψει Πάσχα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στην Ινδία για να δει από κοντά το Ταζ Μαχάλ και μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή του, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο μνημείο ήταν ο βασικός λόγος του ταξιδιού του.

Ο Χέις - Ντέιβις συνηθίζει να πραγματοποιεί τέτοια ταξίδια - εξπρές ακόμα και σε μονοήμερα ρεπό, με τον Αμερικανό να αναφέρει χαρακτηριστικά στα social media: «Ήταν ένα εξπρές ταξίδι περίπου 19 ωρών για να δω το Ταζ Μαχάλ. Άξιζε, αλλά δεν θα το πρότεινα με το πρόγραμμα που έχω».