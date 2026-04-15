Ώρα πρόκρισης στο Final-4 για την ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα (19:30) για το Game 3 των play-off του BCL με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final-4 της διοργάνωσης.

Ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται στην Sunel Arena (19:30) την Μπανταλόνα στο Game 3 της σειράς των play-off για το Basketball Champions League με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final-4 της διοργάνωσης και την σειρά να βρίσκεται στο 1-1.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν το πρώτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια, με την ισπανική ομάδα να φέρνει την σειρά σε ισορροπία στο Game 2. O κόσμος της Ένωσης βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ για να εμψυχώσει τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες.

Ο «Σάλε» όπως όλα δείχνουν θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, καθώς Κουζμίνσκας, Κατσίβελης και Χαραλαμπόπολους φαίνεται πως ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες μέρες.