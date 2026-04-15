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Ώρα πρόκρισης στο Final-4 για την ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα

Μπάσκετ
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Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα (19:30) για το Game 3 των play-off του BCL με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final-4 της διοργάνωσης.

Ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται στην Sunel Arena (19:30) την Μπανταλόνα στο Game 3 της σειράς των play-off για το Basketball Champions League με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final-4 της διοργάνωσης και την σειρά να βρίσκεται στο 1-1. 

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν το πρώτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια, με την ισπανική ομάδα να φέρνει την σειρά σε ισορροπία στο Game 2. O κόσμος της Ένωσης βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ για να εμψυχώσει τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες. 

Ο «Σάλε» όπως όλα δείχνουν θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, καθώς Κουζμίνσκας, Κατσίβελης και Χαραλαμπόπολους φαίνεται πως ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες μέρες. 

 

Ώρα πρόκρισης στο Final-4 για την ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα