Στο περίφημο Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν ο Νεοκλής Αβδάλας!

Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τον 20χρονο ταλαντούχο γκαρντ να συνεχίζει στο Κολέγιο του Νορθ Καρολάινα.

Έτοιμος για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο ταλαντούχος γκαρντ επέλεξε να αγωνιστεί με το κολέγιο του Νορθ Καρολάινα, ποστάροντας ο ίδιος μια φωτογραφία του στο instagram, κάνοντας παράλληλα ταγκ τον επίσημο λογαριασμό του Κολεγίου.

Ο Νεοκλής αποτελούσε μήλον της έριδος για πολλά κολέγια στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τον ίδιο να εξετάζει τις επιλογές του, επιθυμώντας να διαλέξει το καλύτερο πρότζεκτ για αυτόν.

Να σημειώσουμε ότι ο Αβδάλας είχε μπει στο transfer portal, ψάχνοντας νέο κολλέγιο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι το νέο αστέρι του Ελληνικού μπάσκετ επέλεξε να αγωνιστεί με το κολέγιο του Νορθ Καρολάινα που ανέδειξε τον Μάικλ Τζόρνταν.

Θυμίζουμε την φετινή σεζόν ο Αβδάλας αγωνίστηκε με το Κολέγιο του Βιρτζίνια Τεκ, έχοντας εξαιρετική παρουσία με 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.