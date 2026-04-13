«Στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα ο Νεοκλής Αβδάλας»

Μήλον της έριδος αποτελεί η περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Ο ταλαντούχος γκαρντ να θυμίσουμε πως έχει μπει στο transfer portal, ψάχνοντας νέο κολλέγιο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, δίχως να λέει όχι στο ΝΒΑ .
Όπως μεταφέρουν Αμερικανικά Μέσα το Νορθ Καρολάινα έχει βάλει στο στόχαστρο του τον 20χρονο γκαρντ, χωρίς να είναι το μόνο κολλέγιο που έχει εκφράσει την επιθυμία του για τον Νεοκλή. Θυμίζουμε πως ο πρώην προπονητής των Νάγκετς Μάικ Μαλόουν θα καθοδηγήσει την επόμενη χρονιά το Νορθ Καρολάινα.
Να σημειώσουμε πως πριν λίγες μέρες σύμφωνα και πάλι με Αμερικανικά δημοσιεύματα το Κεντάκι... χτύπησε την πόρτα του Αβδάλα, ενώ όπως είχε αναφερθεί και στην Magic Euroleague το κολέγιο του Μίσιγκαν εξετάζει την περίπτωση του νεαρού άσου.
𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙚𝙧 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡: 247Sports has logged a Crystal Ball in favor of North Carolina to land Virginia Tech guard Neoklis Avdalas.⁰— Chris Smith (@chrismithunc) April 13, 2026
The 6-foot-9 freshman put together an impressive season, averaging 12.1 points to go along with 4.6 assists per game. pic.twitter.com/9ayKu97UF4