«Στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα ο Νεοκλής Αβδάλας»

Σύμφωνα με Αμερικανικά Μέσα ο Νεοκλής Αβδάλας βρίσκεται στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα, με τον ταλαντούχο άσο να εξετάζει τις επιλογές του.

Μήλον της έριδος αποτελεί η περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Ο ταλαντούχος γκαρντ να θυμίσουμε πως έχει μπει στο transfer portal, ψάχνοντας νέο κολλέγιο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, δίχως να λέει όχι στο ΝΒΑ .

Όπως μεταφέρουν Αμερικανικά Μέσα το Νορθ Καρολάινα έχει βάλει στο στόχαστρο του τον 20χρονο γκαρντ, χωρίς να είναι το μόνο κολλέγιο που έχει εκφράσει την επιθυμία του για τον Νεοκλή. Θυμίζουμε πως ο πρώην προπονητής των Νάγκετς Μάικ Μαλόουν θα καθοδηγήσει την επόμενη χρονιά το Νορθ Καρολάινα.

Να σημειώσουμε πως πριν λίγες μέρες σύμφωνα και πάλι με Αμερικανικά δημοσιεύματα το Κεντάκι... χτύπησε την πόρτα του Αβδάλα, ενώ όπως είχε αναφερθεί και στην Magic Euroleague το κολέγιο του Μίσιγκαν εξετάζει την περίπτωση του νεαρού άσου.