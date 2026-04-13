ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς που δούλεψε στο γήπεδο, σοβαρό ζήτημα με Ντεσπόντοφ!

Θετικά νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για τον Ζίβκοβιτς, σοβαρό πρόβλημα με Ντεσπόντοφ και ορατός ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν!

Όπως προκύπτει από πλευράς Δικεφάλου, ο Ντεσπόντοφ έπαιζε για καιρό μ' αυτό το πρόβλημα, κάνοντας διαχείριση, θεραπείες και αντοχή στον πόνο, όμως τον τελευταίο καιρό οι ενοχλήσεις έγιναν πιο έντονες και υπάρχει ο φόβος πως θα πρέπει να το αντιμετωπίσει χειρουργικά.

Κάτι τέτοιο, σημαίνει φυσικά πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, και θα επιστρέψει από τη νέα αγωνιστική χρονιά στους αγωνιστικούς χώρους.

Σε ότι έχει να κάνει με τους υπόλοιπους, ο Ζίβκοβιτς δούλεψε για πρώτη φορά ατομικά στο γήπεδο, την ίδια στιγμή που και οι Μεϊτέ και Κένι κάνουν αγώνα δρόμου για την επιστροφή τους.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Συγκεντρωμένοι στον επόμενο τελικό

Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχήςκαι για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επιμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού , όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Την Τρίτη (14.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.