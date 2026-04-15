ΑΕΛ Novibet: Απολογήθηκαν Σαγάλ και Μασόν, αναμένεται η απόφαση της διοίκησης

Μετανιωμένοι για τη συμπεριφορά τους εμφανίστηκαν ενώπιον της διοίκησης της ΑΕΛ Novibet οι Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν.

Η συμπεριφορά των Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Παναιτωλικό προκάλεσε την οργή της διοίκησης, η οποία κάλεσε σε απολογία τους δύο παίκτες. Ο Χιλιανός επιθετικός ζήτησε συγγνώμη για το εκτός φάσης χτύπημα στον Άλεξιτς που έφερε την αποβολή του στο 80’ και ο Γάλλος δεξιός μπακ απολογήθηκε για την αντίδρασή του κατά την αλλαγή του.

Πλέον οι «βυσσινί» καλούνται να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν αναφορικά με τους δύο παίκτες, σε συνεννόηση με τον Σάββα Παντελίδη, γιατί η σεζόν μπαίνει σε μια τελική ευθεία με κρίσιμα παιχνίδια, όπου όλοι οι παίκτες είναι απαραίτητοι.

