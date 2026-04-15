Ράγιο Βαγιεκάνο: Στην Αθήνα και ο Μπατάγια

Ο Αουγκούστο Μπατάγια βρίσκεται στην αποστολή της Ράγιο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Στην αποστολή της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League συμπεριλήφθηκε και ο Αουγκούστο Μπατάγια.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας είχε ένα πρόβλημα στον τετρακέφαλο από το πρώτο παιχνίδι με την Ένωση στη Μαδρίτη μετά από τη σύγκρουση με τον Κοϊτά. Την Κυριακή προφυλάχθηκε και δεν αγωνίστηκε στη Μαγιόρκα, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά για την Αθήνα, έχοντας δεμένο το δεξί του πόδι.

Το αν θα αγωνιστεί τελικά, θα φανεί μετά την τελευταία προπόνηση, αλλά στην αποστολή βρίσκεται ο Ντάνι Καρδένας, ο οποίος κλήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στη Μαγιόρκα, έχοντας πριν μόλις κάποια λεπτά στο Κύπελλο. Αν παίξει κόντρα στην ΑΕΚ, ο 29χρονος Ισπανός γκολκίπερ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.