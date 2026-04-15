Μπαρτσελόνα: Οι φάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαιτησία στην αναμέτρηση μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να εκφράζουν έντονες ενστάσεις για αποφάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

Η πρώτη αμφισβητούμενη φάση σημειώθηκε στο 40ό λεπτό, όταν ο Ντάνι Όλμο έπεσε στην περιοχή μετά από επαφή με τον Μάρκος Γιορέντε. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι, όμως ο διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι, με το VAR να συμφωνεί με την απόφασή του.

Η δεύτερη επίμαχη φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ύστερα από εκτεταμένο έλεγχο, το VAR ακύρωσε το τέρμα ως οφσάιντ, απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα από την πλευρά των Καταλανών, κυρίως ως προς την ερμηνεία της φάσης και την πρόθεση στην πάσα.

Η τρίτη κομβική φάση καταγράφηκε στο 79ο λεπτό, όταν ο Έρικ Γκαρθία αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Αλεξάντερ Σόρλοθ, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανή θέση για να σκοράρει. Παρότι αρχικά είχε δοθεί οφσάιντ, η φάση επανεξετάστηκε μέσω VAR και στη συνέχεια ο διαιτητής αναθεώρησε την αρχική του απόφαση, αποβάλλοντας τον αμυντικό.

Από την πλευρά της Ατλέτικο Μαδρίτης εκφράστηκαν επίσης έντονες αντιδράσεις για μια φάση με τον Γκάβι, όπου οι γηπεδούχοι ζήτησαν αποβολή για αγκωνιά, ωστόσο ο διαιτητής επέλεξε τελικά να τιμωρήσει τη φάση με κίτρινη κάρτα.