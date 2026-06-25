Τέλος συζητήσεων με το «Ράδιο Αρβύλα»

Το σήριαλ του καλοκαιριού στο τηλεοπτικό τοπίο είχε να κάνει με μια από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της Prime Time: Το Ράδιο Αρβύλα.

Διαβάστε τις τελευταίες εξελίξεις με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr