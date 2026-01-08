Γιατί το Mega θα δείξει Ολυμπιακό, αν και παίζει… Τρίτη;

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Ως γνωστόν, και όπως γνωρίζετε, αναφορικά με τα εν ισχύ τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League εν Ελλάδι, μεταδίδει όλα τα παιχνίδια η Cosmote TV και έναν αγώνα κάθε Τετάρτη, παράλληλα, το Mega. Εδώ και χρόνια αρκετές φορές είχε… κάτσει, βάσει προγράμματος, να διεξάγεται κάποιο πολύ σημαντικό παιχνίδι ελληνικής ομάδας την Τρίτη και να μεταδίδεται από τη συνδρομητική (παλιότερα Nova, πλέον Cosmote TV) και μόνο.

Ουδέποτε είχε γίνει άλλου είδους deal, κάποια… τράμπα για να το πούμε λαϊκά. Έως και φέτος.

Η σπουδαιότητα του αγώνα Ολυμπιακός – Λέβερκουζεν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και οι καλές σχέσεις που έχουν Mega και Cosmote TV «επέτρεψαν» λοιπόν στο megaλο κανάλι, κατ’ εξαίρεση, να μεταδώσει αγώνα Τρίτης. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τον τελικό του Conference League που είχε μεταδώσει (και) το Mega αν και δεν είχε εξ αρχής τα δικαιώματα.

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