Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και…. Αθηναϊκό

H EuroLeague συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπάγερν – Ολυμπιακός - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 6η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports. Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Γερμανία για τον αγώνα με την Μπάγερν (24/10, 21:45).

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό (23/10, 21:05), Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30), Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε (24/10, 20:30). Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική με τον Άρη να υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00) και τον Πανιώνιο να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπουντούτσνοστ (22/10, 20:00).

Την ίδια στιγμή η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού Qualco υποδέχεται την πολωνική Γκορζόφ (23/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του EuroCup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

19:00 Νεπτούνας-Αμβούργο Novasports 5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 Άρης Betsson -Μανρέσα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 Ουλμ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:00 Χάποελ Ιερουσαλήμ-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports 4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

20:00 Μπουντούτσνοστ- Πανιώνιος Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Μπουργκ-Λιετκαμπέλις Novasports 5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Τρέντο-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports 4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

19:30 Αθηναϊκός Qualco -Γκορζόφ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι Novasports 6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό Novasports 4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports 5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

20:30 Αναντολού Εφές-Φενερμπαχτσέ Novasports 5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Βίρτους Μπολόνια- Παναθηναϊκός AKTOR Novasports 4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Παρτίζαν-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Μπάγερν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Μιντιάρχης