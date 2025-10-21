Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και…. Αθηναϊκό

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 6η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports. Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Γερμανία για τον αγώνα με την Μπάγερν (24/10, 21:45).
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό (23/10, 21:05), Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30), Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε (24/10, 20:30). Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική με τον Άρη να υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00) και τον Πανιώνιο να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπουντούτσνοστ (22/10, 20:00).
Την ίδια στιγμή η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού Qualco υποδέχεται την πολωνική Γκορζόφ (23/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του EuroCup.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:
Τρίτη 21 Οκτωβρίου
- 19:00 Νεπτούνας-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 20:00 Άρης Betsson-Μανρέσα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
- 20:00 Ουλμ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη
- 21:00 Χάποελ Ιερουσαλήμ-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
- 20:00 Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 20:30 Μπουργκ-Λιετκαμπέλις Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:00 Τρέντο-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
- 19:30 Αθηναϊκός Qualco-Γκορζόφ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη
- 20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
- 20:30 Αναντολού Εφές-Φενερμπαχτσέ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Παρτίζαν-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Μπάγερν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη