«Δώρο» αναγνώρισης της προσφοράς Ντούσκου στην ελληνική κωπηλασία

Την έκτακτη χρηματοδότηση της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, ύψους 150.000 ευρώ, για την αγορά 30 σκαφών για το νέο Ολυμπιακό άθλημα της παράκτιας κωπηλασίας, στα ισάριθμα σωματεία της ΕΚΟΦΝΣ, που θα είναι εγγεγραμμένα στον «e-kouros» για το 2025, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα (6/10) με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή κόσμου, Στέφανο Ντούσκο.

Παρουσία του προέδρου της ΕΚΟΦΝΣ και Ολυμπιονίκης Βασίλη Πολύμερου, του αντιπροέδρου Αντώνη Αργυρίου και του γενικού γραμματέα και εφόρου των Εθνικών Ομάδων, Ρότζερ Γκατ, ο κ. Βρούτσης τόνισε:

«Ο Στέφανος έχει πετύχει ό,τι μπορεί να ονειρευτεί ένας αθλητής: έχει στεφθεί "χρυσός" Ολυμπιονίκης και "χρυσός" παγκόσμιος πρωταθλητής. Περισσότερο όμως από αυτό, χαίρομαι που είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, αφοσιωμένος στις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Τέτοια παραδείγματα αθλητών και αθλητριών έχουμε ανάγκη για να αναπτύξουμε τον αθλητισμό και να παρακινήσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν. Το χρυσό του Στέφανου οδηγεί όλη την Ελλάδα και γίνεται έμπνευση για τα σωματεία μας. Για χάρη του -και με δεδομένο ότι ο ίδιος θα λάβει τα οικονομικά προνόμια που προβλέπονται από την Πολιτεία για τη μεγάλη του διάκριση- θέλω να ανακοινώσω ότι, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Κωπηλασίας, το Υπουργείο Αθλητισμού θα παρέχει ένα σκάφος παράκτιας κωπηλασίας σε όλα τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα και θα είναι εγγεγραμμένα στο e-Kouros του 2025. Με αυτόν τον τρόπο, δωρίζουμε στην κωπηλατική οικογένεια ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε -μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή του Στέφανου- να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο το άθλημα».

Ο Στέφανος Ντούσκος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές να αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας και να ωθούμε την Πολιτεία να βοηθά το άθλημά μας. Η κωπηλασία είναι ένα δύσκολο και επίπονο σπορ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα την προσφορά του υπουργού. Θα ήθελα η Ελλάδα να γεμίσει σκάφη και νέους αθλητές και αθλήτριες παντού -στις λίμνες μας και στις θάλασσές μας».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, τόνισε: «Ευχαριστούμε τον υπουργό για την αμέριστη στήριξή του στην κωπηλασία. Είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Είναι σημαντικό να έχουμε στο τιμόνι του αθλητισμού έναν άνθρωπο που κατανοεί τις ανάγκες μας και λύνει άμεσα τα όποια ζητήματα ανακύπτουν».