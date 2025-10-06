Έφτασε στην Ελλάδα μετά το χρυσό μετάλλιο από την Σανγκάη ο Ντούσκος

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), ο Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Αθήνα, έχοντας στις αποσκευές του τα δύο μετάλλια που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ανδρών, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό τελικό με χρόνο 6:36.75 και το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, αργά το βράδυ της Δευτέρας, τον υποδέχθηκαν δημοσιογράφοι, φίλοι και συγγενείς, ενώ στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για την πορεία του στη διοργάνωση και τη σημασία αυτής της επιτυχίας για την ελληνική κωπηλασία.