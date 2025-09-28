Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Πολύμερος: « Μας έκανε υπερήφανους ο Στέφανος - Απίστευτη κούρσα» 28-09-2025 10:28 SDNA Newsroom Κωπηλασία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με σπασμένη φωνή ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος είπε ότι το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι παρακαταθήκη για το μέλλον και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέγα φάουλ: Πολύ χοντρό αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα... instanews.gr Έχει δίκιο να μην το συζητάει ο Κόντης... menshouse.gr Υπόθεση Πάρις Ρούπος: Τελικά, είναι με την Pizza Fan το δίκιο; menshouse.gr «Σύντομα θα υπάρξουν μέτρα για Temu, Shein»: Το ιαπωνικό μοντέλο του Βακάκη που απογείωσε τα Jumbo instanews.gr Ο Ρενάτο Σάντσες τον χρειάζεται δίπλα του menshouse.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Μία κίνηση από τον coach, αρκούσε: Έτσι «χτίστηκε» ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο... menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Πολύμερος: « Μας έκανε υπερήφανους ο Στέφανος - Απίστευτη κούρσα» SHARE