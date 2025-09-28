Πολύμερος: « Μας έκανε υπερήφανους ο Στέφανος - Απίστευτη κούρσα»

Με σπασμένη φωνή ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος είπε ότι το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι παρακαταθήκη για το μέλλον και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.