Πολύμερος: « Μας έκανε υπερήφανους ο Στέφανος - Απίστευτη κούρσα»

Κωπηλασία
Με σπασμένη φωνή ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος είπε ότι το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι παρακαταθήκη για το μέλλον και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
