«Έδεσε» και Τοριάνι η ΑΕΚ (pic)

Μετά τον Ματέους η ομάδα Χάντμπολ της ΑΕΚ «δένει» ακόμα ένα βασικό της γρανάζι, καθώς ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της, για δυο χρόνια, με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι!

Η διοίκηση της ΑΕΚ με τις κινήσεις που κάνει, δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να χτίσει κάτι πολύ δυνατό και μια ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συνεχίσει να ενισχύει το τμήμα Χάντμπολ του Συλλόγου μέχρι το 2028!

Ο Γκιγιέρμε υπέγραψε στην ΑΕΚ τα μέσα Ιανουαρίου και μέχρι τώρα, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αγωνιστική άνοδο της ομάδας μας, έχοντας δεθεί απόλυτα με τον Σύλλογο.

Ο Τοριάνι δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα με την ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, νιώθω υπέροχα. Έτσι με έχουν κάνει να νιώσω, όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, η διοίκηση, οι συμπαίκτες μου, όλοι στο σταφ και οι οπαδοί μας. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια, αυτό νιώθω κι αυτό βιώνω. Ελπίζω να βοηθήσω με κάθε τρόπο, για να επιστρέψει η ΑΕΚ στην κορυφή».

Γκιγιέρμε, ΜΑΖΙ μέχρι το 2028!

