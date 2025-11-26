Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Φέρωνα στη Βέροια με 36-25 για τη 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην κοντινή Βέροια να αντιμετωπίσει τον τοπικό Φέρωνα, του οποίου επιβλήθηκε άνετα με 36-25 για την 10η αγωνιστική της Handball Premier.



Σε ένα πρώτο ημίχρονο με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, ο ΠΑΟΚ κατάφερε σταδιακά να επιβάλει τον έλεγχό του απέναντι στον Φέρωνα. Το σκορ παρέμενε συνεχώς σε απόλυτη ισορροπία (5-5 στο 10’, 11-11 στο 20’, 14-14 στο 25’).

Στα τελευταία λεπτά, όμως, ο ΠΑΟΚ αύξησε την έντασή του και με σερί τερμάτων από τους Μαρίνο, Μαχμούντ και Νικολαΐδη, πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 15-18.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος επέστρεψε στο παρκέ ακόμη πιο αποφασισμένος, μετατρέποντας το προβάδισμα του πρώτου μέρους σε απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Με σταθερή αμυντική λειτουργία και ποικιλία στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά στο +4 (17-21 στο 35’) και στη συνέχεια στο +6 (18-24 στο 40’), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του. Η κυριαρχία του κορυφώθηκε στο 45’, όταν με τέρμα του Μπάτζιου έφτασε σε διψήφια διαφορά (19-29), αποδεικνύοντας την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ του.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με συνέπεια και συγκέντρωση μέχρι το τέλος, διατηρώντας σταθερά μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας (22-31, 24-32), πριν φτάσει στο τελικό 25-36.