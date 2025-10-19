Με μία μεγάλη εμφάνιση μετά το 20ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Χολόν (29-25) και πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του EHF European Cup.

Ώρα ρεβάνς για τον Δικέφαλο απέναντι στους Ισραηλινούς, λίγες ώρες μετά το ισόπαλο 31-31 στο ίδιο γήπεδο.

Η Χολόν μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήρε νωρίς προβάδισμα τριών τερμάτων. Ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε άμεσα. Με τους Ελευθεριάδη, Τεμελκόσκι, τον Άρσιτς κάτω από τα δοκάρια και τον Δομπρή να δίνουν ρυθμό, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 9-12 στο 24′.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν μειώνοντας τη διαφορά, με το ημίχρονο να βρίσκει τις δύο ομάδες πολύ κοντά στο σκορ, 13-14 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα και ψυχραιμία. Με τους Ιωάννου και Νικολαΐδη να βρίσκουν δίχτυα, ανέβασε τη διαφορά στο +4 (17-21), επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Η Χολόν προσπάθησε να επιστρέψει, πλησιάζοντας μέχρι τους δύο πόντους, όμως οι παίκτες του Ανανιάδη δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης.

Με τους Τεμελκόσκι, Ελευθεριάδη και Λαδάκη να «καθαρίζουν» στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη-πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup με τελικό σκορ 25-29.