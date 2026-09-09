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Ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη: Ο στόχος του Τσίπρα και ο μαγικός αριθμός

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Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά απόψε στο Βελλίδειο, ολοκληρώνει τη... δική του ΔΕΘ και μετά κάνει ταμείο.

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Ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη: Ο στόχος του Τσίπρα και ο μαγικός αριθμός