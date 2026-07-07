Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση 07-07-2026 13:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην πολιτική σκηνή και η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται ως ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Διαβάστε το αποτέλεσμα της νέας δημοσκόπησης με ένα κλικ στο Instanews.gr 4 δύσκολα μέτρα: Το στρατηγικό σχέδιο της Νορβηγίας που έφερε τις επιτυχίες απαιτούσε σαρωτικές αλλαγές menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Πάει να ξεπεράσει και το «Θα σε βρω»: Το Netflix ανέβασε τη σειρά που είναι το πιο βαρύ χαρτί του τον Ιούλιο menshouse.gr Οι μικροί του ΠΑΟΚ που έχουν κερδίσει πόντους στην προετοιμασία! menshouse.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση SHARE