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Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση

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Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην πολιτική σκηνή και η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται ως ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

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Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση