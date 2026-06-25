Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης 25-06-2026 11:02 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εάν το δούμε κι αυτό, τότε ναι, θα μιλάμε αναμφίβολα για την έκπληξη της χρονιάς. Διαβάστε για τι πρόκειται με ένα κλικ στο θέμα του Instanews.gr Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι πρώτες φωτό με μπικίνι αποδεικνύουν πως παραμένει υπέροχη dailymedia.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Φαίη Σκορδά: Ο πραγματικός λόγος που τελειώνει απ’ το MEGA dailymedia.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης SHARE