Μήνυμα ευγνωμοσύνης του ΟΑΚΑ προς τους ανθρώπους που κρατούν τον Οργανισμό σε λειτουργία τα Χριστούγεννα

Με αφορμή την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, απηύθυνε ένα μήνυμα ουσίας και ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται αθόρυβα αλλά αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του Οργανισμού.

Ένα μήνυμα αφιερωμένο σε εκείνους που, ακόμη και τις γιορτινές ημέρες, με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΑΚΑ, κρατώντας «αναμμένο το φως» για όλους.

Μάλιστα, ο κ. Χαλιορής βρέθηκε κοντά στους εργαζόμενους ανήμερα των Χριστουγέννων, μοιράζοντας ευχές και δώρα!

Αναλυτικά:

«Ανήμερα Χριστουγέννων.

Την ώρα που τα σπίτια γεμίζουν φως, γέλια και μυρωδιές από ζεστό φαγητό, κάποιοι δεν κάθονται στο τραπέζι. Στέκονται όρθιοι. Στις θέσεις τους.

Στο ΟΑΚΑ, οι φύλακες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί δεν κάνουν απλώς βάρδια. Κρατούν αναμμένο το φως όταν οι υπόλοιποι το απολαμβάνουμε. Φροντίζουν ώστε ένας οργανισμός να συνεχίζει να αναπνέει, αδιάκοπα 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο αόρατος μηχανισμός πίσω από τη γιορτή. Δεν φορούν γιορτινά, αλλά ευθύνη.

Δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά κάνουν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια.

Και συχνά, το μεγαλύτερο δώρο που προσφέρουν είναι η απουσία τους από το δικό τους οικογενειακό τραπέζι.

Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ.

Για εκείνους και για τις οικογένειές τους, που μοιράζονται αυτή τη σιωπηλή θυσία.

Γιατί οι γιορτές δεν ανήκουν μόνο σε όσους κάθονται στο τραπέζι. Ανήκουν και σε εκείνους που κρατούν τον κόσμο όρθιο όσο οι άλλοι γιορτάζουν.

Η οικογένεια του ΟΑΚΑ γιορτάζει.

Και εύχεται χρόνια πολλά σε εκείνους που κάνουν τα «χρόνια πολλά» εφικτά για όλους τους άλλους».