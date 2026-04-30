Η ιστορία γράφεται στην Πόλη

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Η Ulker Sports Arena φιλοξενεί και πάλι το Final 4 με τις τέσσερις φιναλίστ να έχουν έναν και μόνο στόχο, το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, Καλλιτσάρης Ιωάννης

Η σκηνή είναι έτοιμη, τα φώτα ανάβουν και οι πρωταγωνίστριες παίρνουν θέση. Η άλλωτε λεγόμενη ως Βασιλεύουσα της αυτοκρατορίας ετοιμάζεται και πάλι να στέψει τη βασίλισσα της Ευρώπης για το 2026. Δύο από τις ομάδες χρειάστηκε απλά να μπουν σε λεωφορείο, όντας ομάδες της Κωνσταντινούπολης, και άλλες δύο ερχόμενες από την Ιταλία θα δώσουν τη μάχη τους για τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορούν να διεκδικήσουν, το CEV Champions League.

Ίδια σκηνή, διαφορετικό έργο

Ήταν γνωστό από καιρό πως η Κωνσταντινούπολη ήρθε για να μείνει. Αν πέρυσι υπήρχε μια περιπέτεια μέχρι σχεδόν την τελευταία στιγμή για την έδρα της διοργάνωσης φέτος τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από νωρίς. Η Ulker Sports Arena, στην ασιατική πλευρά της πόλης, γίνεται το σπίτι του βόλεϊ και πάλι. Ακριβώς έναν χρόνο μετά το περσυνό Final 4 υπάρχουν πολλά κοινά.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος Ιταλία και Τουρκία δίνουν το δικό τους χρώμα. Και αν Βακίφμπανκ, Κονελιάνο και Σκεντίτσι ήταν παρούσες και τότε η διαφορά έχει να κάνει με την Ετζασίμπασι που συμπληρώνει το καρέ αντί του Μιλάνου που ήταν εκεί πριν έναν χρόνο. Η έδρα της μπασκετικής Φενέρ δε θα φιλοξενήσει ούτε φέτος την πανίσχυρη ομάδα του βόλεϊ στην Ulker Arena καθώς το σύνολο του Μαρσέλο Αμποντάνσα απέτυχε παρά τη μεγάλη επένδυση που είχε στόχο την κορυφή της Ευρώπης χάνοντας την πρόκριση και πάλι στο χρυσό σετ.

Πάντως η αρένα ήταν μια πολύ ζεστή έδρα τον Μάιο του 2025 και έδειξε όλη την αγάπη και το πάθος για βόλεϊ που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη γείτονα χώρα. Πόσω μάλλον όταν στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκαν μυθικές μορφές, όπως η Γκάμπι, η Χάακ και η Εγκόνου, που μπορεί να ήταν αντίπαλες αλλά πέρασαν πολλά χρόνια στην Τουρκία και αγαπήθηκαν πολύ.

Οι φιναλίστ

Η κάτοχος

Αναμφίβολα το φαβορί δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από την Κονελιάνο. Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι μπορεί να μην είναι υπερηχητική όπως πέρυσι που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της αλλά παρόλα αυτά παραμένει μια ομάδα με απεριόριστη ποιότητα αλλά και εμπειρία. Μπορεί στο πρώτο μισό της σεζόν να έδειχνε… γήινη καθώς έχασε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από τη Σκαντίτσι, έχασε το Σούπερ Καπ από το Μιλάνο αλλά ανέβασε ρυθμό και επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η διαδρομή της στο φετινό Champions League ήταν και πάλι εξαιρετική και η μία και μοναδική ήττα από τη Ζέρεν στον δεύτερο προημιτελικό είναι σαν να μην έγινε ποτέ καθώς τα πάντα είχαν ήδη κριθεί με ευκολία από νωρίς σε εκείνο το ματς. Ωστόσο η Κονελιάνο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη με μια σημαντική απουσία. Η Κριστίνα Κιρικέλα έπαθε μεγάλη ζημιά στην τελευταία προπόνηση επί ιταλικού εδάφους με την κεντρική της ομάδας να οδεύει προς χειρουργείο για χιαστό. Αυτή θα ήταν και η τελευταία παρουσία της με τον Κονελιάνο καθώς οδεύει προς Ιαπωνία αλλά μάλλον το «αντίο» ήρθε νωρίς. Αυτό σημαίνει πως το βάρος σε αυτή τη θέση θα πέσει στη Φαρ και την Λούμπιαν.

Η αυτοκράτειρα

Η Βακίφμπανκ πριν έναν χρόνο ήταν ξανά παρούσα αλλά χωρίς να έχει ιδιαίτερη φρεσκάδα και λάμψη. Περισσότερο με υπέρβαση έμοιαζε τότε η παρουσία στο Final 4 καθώς προέκυψε μετά από μια μυθική ανατροπή επί της Φενέρ. Αυτή τη φορά η ομάδα του φοβερού και τρομερού Γκουινέτι βρέθηκε χωρίς μπλεξίματα στο Final 4. Αήττητη στον όμιλο, δύο νίκες επί του Μιλάνου στα προημιτελικά και σαν μπόνους ενδιάμεσα κατέκτησε και το πρωτάθλημα Τουρκίας σε μια εντυπωσιακή σειρά αγώνων κόντρα στη Φενέρ.

Η Μπόσκοβιτς μοιάζει με το κομμάτι του παζλ που έλλειπε και που ανέβασε την ποιότητα της ομάδας ακόμα περισσότερο. Και φυσικά φέτος ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Η Βακίφ είναι ανώτερη σε σχέση με πέρυσι και παρότι θα βρει μπροστά της την Κονελιάνο στον ημιτελικό είναι έτοιμη να δείξει πως έχει χαρακτήρα νικητή.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια

Στο περασμένο Final 4 η Σκαντίτσι έδωσε το παρόν για πρώτη φορά και έκανε ένα τεράστιο άλμα φτάνοντας και στον τελικό. Φέτος, μπορεί στην Ιταλία να μην ολοκλήρωσε θετικά τη σεζόν αλλά κατάφερε ενδιάμεσα να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σοκάροντας την Κονελιάνο. Δεν μιλάμε πλέον για rookie ομάδα, δε μιλάμε πλέον για… σταχτοπούτα αλλά μιλάμε για μια ομάδα που έχει πολύ υψηλό ταβάνι.

Σαφώς τα βλέμματα πέφτουν στην απίθανη Αντροπόβα που είναι το μεγαλύτερο αστέρι στο παγκόσμιο βόλεϊ όσον αφορά τη νέα γενιά αθλητριών. Και μάλιστα έχει δείξει πολλές φορές ότι παρότι νεαρή μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα στα δύσκολα με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Η νοσταλγός της δόξας

Την Ετζασίμπασι την είδαμε στα μέρη μας πριν λίγους μήνες και είναι αλήθεια πως δε μαρτυρούσε ομάδα που μπορεί να φτάσει στην τελευταία… πίστα. Μάλιστα είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων και έφτασε στον δεύτερο προημιτελικό κόντρα στη Ρεζόφ για να ηττηθεί ξανά, σε ένα ματς όμως που η πρόκριση είχε κριθεί από το 2-1 σετ. Μπορεί να μην πετούσε φωτιές ούτε στην Ευρώπη αλλά ούτε στην Τουρκία αλλά βήμα βήμα κατάφερνε να πάρει αυτό που θέλει και εν τέλει να φτάσει στην τετράδα.

Μπορεί το καλοκαίρι να έχασε τα δύο πιο βαριά χαρτιά της, τη Μπόσκοβιτς και τη Μπαλαντίν, αλλά με την Στίσιακ και την Κάρακουρτ να δίνουν το ρυθμό έγινε… η δουλειά. Μια δεκαετία και ένας χρόνος έχουν περάσει από τη μία και μοναδική κατάκτηση Champions League της Ετζασίμπασι αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να την υποτιμήσει.

Τα πρόσωπα

Κάθε Final 4 έχει τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν και που αναπόφευκτα θα τραβήξουν τα βλέμματα. Και μάλλον είναι κοινό μυστικό πως το δίδυμο Χάακ, Γκάμπι είναι αυτό που ξεχωρίζει. Οι δυο τους πέρασαν απόλυτα παραγωγικά χρόνια στην Τουρκία με τη φανέλα της Βακίφμπανκ, αγαπήθηκαν και αγάπησαν τα μέρη και παράλληλα αποτελούν τα πιο λαμπρά αστέρια στον γαλαξία του παγκόσμιου βόλεϊ αυτή τη στιγμή. Κατ’ επέκταση οι διαγώνια και η ακραία της Κονελιάνο αναμένεται να τραβήξουν το μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής.

Στα… ιταλικά χρώματα, όσον αφορά τη Σκαντίτσι, είναι σαφές ότι η Αντροπόβα είναι το μεγάλο όνομα. Δεν είναι φέρελπις αλλά είναι ήδη μια παίκτρια που και με την ομάδα της αλλά και με την εθνική Ιταλίας έκανε ξεκάθαρο ότι είναι ότι καλύτερο θα βλέπουμε από εδώ και πέρα στα γήπεδα της Ευρώπης και όχι μόνο. Και αν κατέκτησε ήδη την κορυφή του κόσμου με τη Σκαντίτσι, αν κατέκτησε ήδη τα πάντα με την εθνική Ιταλίας μένει και η πίστα του Champions League που αποτελεί κορυφαία πρόκληση.

Η Βακίφμπανκ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πάντα αστέρια. Η Ζεχρά Γκουνές είναι η μεγάλη αρχηγός της ομάδας και ένα από τα πιο αγαπημένα κορίτσια της Τουρκίας. Η νεαρή κεντρική παραμένει ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως και η Τιγιάνα Μπόσκοβιτς. Η Σέρβα διαγώνια άλλαξε… στρατόπεδο, πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια παρουσίας στην Τουρκία και αναζητά το δεύτερο ευρωπαϊκό της. Φέτος πραγματοποιεί μια σπουδαία χρονιά, εξίσου σπουδαία με την απίθανη Μάρκοβα. Η Ρωσίδα κάνει θραύση και έχει προστεθεί στη λίστα με τα αγαπημένα πρόσωπα του κοινού τόσο για το φανταστικό της αγωνιστικό στυλ όσο και γιατί αποτελεί μια πολύ ωραία προσωπικότητα.

Τέλος, το δίδυμο Στίσιακ-Κάρακουρτ είναι αυτό που ξεχωρίζει στις «τίγρεις» με τα πορτοκαλί. Αν η Πολωνή διαγώνια είναι μια σταθερή αξία και μια κάπως πιο συμβατική προσωπικότητα δεν συμβαίνει το ίδιο και με την Κάρακουρτ. Η Τουρκάλα διεθνής φημίζεται για τον εκρηκτικό και συγκρουσιακό χαρακτήρα της αλλά παρόλα αυτά είναι ένα από τα μεγάλα αστέρια της ομάδας της και της εθνικής Τουρκίας και από την παρουσία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το αν η Ετζασίμπασι θα κάνει το κάτι παραπάνω.