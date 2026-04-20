Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του τρίτου τελικού Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ, για τον τρίτο τελικό της Volley League γυναικών.

Στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού και ΖΑΟΝ.

Να θυμίσουμε ότι οι «πράσινες» προηγούνται με 2-0 νίκες και χρειάζονται άλλη μια, ώστε να αναδειχθούν πρωταθλήτριες για την φετινή σεζόν.

Παρακάτω η ανακοίνωση:

Τα «φίνα κορίτσια» αντιμετωπίζουν τον ΖΑΟΝ την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 19:00 και το κλειστό του Μετς αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Τα εισιτήρια του αγώνα είναι διαθέσιμα για τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας και μπορείτε να τα προμηθευτεί στο ακόλουθο link:

https://www.ticketmaster.gr/panathnaikos-ao-vs-zaon_sp_2148896.html