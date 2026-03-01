Τραγωδία στο Ιράν: Θάνατος 20 αθλητριών βόλεϊ μετά από επίθεση

Τουλάχιστον 20 νεαρές αθλήτριες βόλεϊ και ένας γυμναστής έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε κλειστό γυμναστήριο στην πόλη Λαμέρντ του Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Η περιοχή της Λαμέρντ δέχθηκε πυραυλική επίθεση, με συνολικά τέσσερις βολές και υπάρχουν αναφορές για πάνω από 100 τραυματίες.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ εξέφρασε θλίψη και βαθύτατη συμπάθεια στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια όλων των αθλητών και την ειρήνη.

Η Ομοσπονδία θα στείλει ειδική ομάδα για ανθρωπιστική βοήθεια σε συνεργασία με κυβερνήσεις και οργανισμούς.

Η τραγωδία ενισχύει την ανησυχία για το μέλλον του αθλητισμού - και όχι μόνο -στην περιοχή, ενώ η διεθνής κοινότητα καλείται να συνδράμει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης.