Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον πρώτο προημιτελικό του Challenge Cup από την Λίντεμαν Άαλστ με 3-2 ωστόσο η πρόκριση είναι στα χέρια του και αυτή θα κριθεί την επόμενη Τρίτη (17/2 -19:00) στο Παλατάκι

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άαλστ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Βέλγιο, στο πλαίσιο των προημιτελικών του CEV Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Η υπόθεση της πρόκρισης θα κριθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τρίτη, στο PAOK Sports Arena.

Για να συνεχίσει στη διοργάνωση, ο «Δικέφαλος» χρειάζεται καθαρή νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ ένα πιθανό 3-2θα οδηγήσει το ζευγάρι σε χρυσό σετ. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Άαλστ προκρίνεται με κάθε είδους νίκη.

Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πριν τη ρεβάνς, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα ακόμη σημαντικό ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς την Παρασκευή (18:00) θα παίξει εκτός έδρας με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volley League.

Στο πρώτο σετ, η Άαλστ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, δημιούργησε διαφορά (19-16, 21-17) και έφτασε στο 1-0 με 25-20.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα στο δεύτερο σετ, μπαίνοντας πολύ δυναμικά και χτίζοντας προβάδισμα με 3-10. Παρά την προσπάθεια των Βέλγων να μειώσουν, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και ισοφάρισε σε 1-1 με 20-25.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο ανταγωνιστικό της βραδιάς, με εναλλαγές στο σκορ και συνεχή μάχη πόντο-πόντο. Η Άαλστ προηγήθηκε 18-15 και 21-19, όμως ο ΠΑΟΚ έβρισκε πάντα λύσεις. Στην παράταση, οι Κοβάσεβιτς και Ερνάντες ήταν καθοριστικοί, δίνοντας το 25-27 και το 1-2 στον «Δικέφαλο».

Το τέταρτο σετ θύμισε το πρώτο: η γηπεδούχος ομάδα πήρε διαφορά (17-14), ο ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά η Άαλστ κράτησε τον έλεγχο και έκανε το 2-2 με 25-20.

Στο τάι μπρέικ, οι Βέλγοι μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι, φτάνοντας στο 8-3 στην αλλαγή τερέν. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει στη συνέχεια και η Άαλστ πήρε εύκολα το σετ με 15-8, κατακτώντας τη νίκη με 3-2.

Τα σετ: 25-20, 20-25, 25-27, 25-20, 15-8