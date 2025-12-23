ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τώρα... Άρη η Πολυνοπούλου!

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για την 30χρονη κεντρική που παραμένει στα ίδια χρώματα και ενισχύει τους «κίτρινους» του Βορρά, αναβαθμίζοντας το ρόστερ, ακόμα, με τη λίμπερο, Εύη Γεωργιάδου και την πασαδόρο, Παναγιώτα Ξανθοπούλου.

Η ανακοίνωση του Άρη για τη συμφωνία με την Ιωάννα Πολυνοπούλου:

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την Ιωάννα Πολυνοπούλου για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η Ιωάννα Πολυνοπούλου είναι γεννημένη στις 9 Απριλίου του 1995 και αγωνίζεται στη θέση της Κεντρικού.

Η 30χρονη διεθνής βολεϊμπολίστρια ξεκίνησε την καριέρα της από τη Νέα Γενεά πριν την μεταγραφή της στους Μακεδόνες Αξιού όπου και παρέμεινε από το 2014/2015 μέχρι το 2018/2019.

Από την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έως το 2023/2024.

Το 2024/2025 και το πρώτο μισό της φετινής περιόδου την βρήκαν να αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ πριν την επίσημη συμφωνία με την ομάδα μας.

«Όλοι μαζί και με τη βοήθεια του κόσμου για να πετύχουμε τους στόχους»

Μετά την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΑΡΗ η Ιωάννα Πολυνοπούλου δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην πόλη μου και εντάσσομαι στην ομάδα του ΑΡΗ. Η ομάδα ενισχύθηκε ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο μισό της σεζόν. Όλοι μαζί και με τη βοήθεια του κόσμου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία!»