Προκρίθηκαν στα ημιτελικά Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία και Βουλγαρία

Την πρόκριση στους «4» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ανδρών, πήραν οι Πολωνία, Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Γνωστές έγιναν οι 4 εθνικές που πήραν το εισιτήριο, στα ημιτελικά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών.

Εύκολη πρόκριση πήρε η Ιταλία, η οποία με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-18, 25-18) κόντρα στο Βέλγιο, απέδειξε γιατί ήταν το φαβορί του αγώνα. Εξίσου εύκολη ήταν και η νίκη της Πολωνίας απέναντι στην Τουρκία επίσης με 3-0 (25-15, 25-22, 25-19). Πλέον και οι δύο ομάδες στρέφονται στον ημιτελικό μεταξύ τους, αναμένοντας μια «τιτανομαχία».

Η Τσεχία του Αντώνη Βουρδέρη, επικράτησε με 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21) του Ιράν, πανηγυρίζοντας έξαλλα μια σπουδαία πρόκριση. Εκεί θα αντιμετωπίσουν την Βουλγαρία, η οποία με μια σπουδαία ανατροπή από 0-2 κόντρα στην ΗΠΑ, έφερε «τούμπα» το ματς σε 3-2 (25-21, 25-19, 17-25, 22-25, 13-15).