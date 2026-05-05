Η απόκτηση ενός Volvo είναι εύκολη όσο ποτέ - Μάθε λεπτομέρειες

Αποκτήστε τώρα ένα Volvo και εξοφλήστε το με πραγματικά άτοκο δάνειο διάρκειας έως 48 μηνών: Η Volvo Car Hellas προτείνει στους πελάτες της τα πιο συμφέροντα χρηματοδοτικά προγράμματα στην ελληνική αγορά.

Με μοναδικά προνόμια που, ανάλογα με τον τύπο του δανείου και το μοντέλο, περιλαμβάνουν πραγματικό επιτόκιο 0% με διάρκεια έως 48 μήνες, πολύ χαμηλές δόσεις και απόλυτη ελευθερία επιλογών, οι λύσεις χρηματοδότησης της Volvo προσφέρουν πρωτόγνωρες διευκολύνσεις και ευελιξία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες.

Τα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με σειρά επιπλέον προνομίων, όπως η ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Οι νέες χρηματοδοτικές προτάσεις της Volvo Car Hellas προβλέπουν επιτόκιο 0% για τα Volvo EX30, EX40, EC40, XC40 και XC60 mild hybrid και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9% για τα Volvo XC60 plug-in hybrid, XC90 MY26, EX90 MY25 και ES90.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους άκρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης ενός Volvo, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό δόσης κάθε μήνα. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν:

Το Volvo EX30 από €260/ μήνα

Το Volvo XC40 από €290/ μήνα

Το Volvo EX40 από €320/ μήνα

To Volvo EC40 από €350/ μήνα

Το Volvo XC60 mild hybrid από €380/ μήνα

Σταθερό δάνειο και δάνειο balloon

Οι δύο τύποι χρηματοδότησης που παρέχονται περιλαμβάνουν προκαταβολή από 25% και διάρκεια έως 48 μήνες.

Το σταθερό δάνειο εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στο τέλος του ο πελάτης αποκτά το αυτοκίνητο.

Το δάνειο ballon συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλή μηνιαία δόση και μέγιστη ευελιξία. Στη λήξη του, ο πελάτης έχει απόλυτη ευχέρεια να αποφασίσει ανάλογα με τις επιθυμίες του. Μπορεί:

• Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αποπληρώνοντας μία τελευταία μεγάλη δόση.

• Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αναχρηματοδοτώντας την τελευταία δόση.

• Να επιστρέψει το αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

• Να επιλέξει ένα καινούργιο Volvo, χρησιμοποιώντας την τελική δόση ως προκαταβολή σε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Επιπλέον οφέλη

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τώρα ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo μπορούν να επωφεληθούν επιπρόσθετα από την ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, που προβλέπει επιδότηση €3.000 για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η Volvo Car Hellas προσφέρει επίσης μία μοναδική δέσμη προνομίων σε υπάρχοντες πελάτες Volvo, επιβραβεύοντάς τους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη μάρκα. Στις παροχές περιλαμβάνονται επιπλέον όφελος έως €2.000 για την αγορά οποιουδήποτε νέου Volvo, επιπρόσθετη επιδότηση ανταλλαγής σε συγκεκριμένα μοντέλα, καθώς και η δυνατότητα αγοράς και εγκατάστασης Volvo Wallbox σε προνομιακή τιμή.