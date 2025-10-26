Νόρις από άλλο πλανήτη!

Μα τι κάνει; Τι κάνει! Ο Λάντο Νόρις μ’ έναν εκκωφαντικό γύρο πήρε μ’ εμφατικό τρόπο την pole position στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω του Λεκλέρκ και Χάμιλτον. Στο 5 ο Φερστάπεν, 8ος μόλις ο Πιάστρι….

Οι κατατακτήριες στο Grand Prix του Μεξικό, έκρυβαν έντονες συγκινήσεις, αφού στο Q3, ο Σαρλ Λεκλέρ είπε να... αναστήσει την Φεράρι, σπάζοντας τα χρονόμετρα με 1:15,991.

Αρχικά Πιάστρι και Φερστάπεν, δεν κατάφεραν να πλησιάσουν τον χρόνο του Μονεγάσκου, ούτε ο team mate του, Λιούις Χάμιλτον τα κατάφερε, όμως ο... ιπτάμενος Νόρις είχε άλλη γνώμη.

Ο Βρετανός πιλότος της ΜακΚλάρεν διέλυσε τα χρονόμετρα με 1.15.586, αφήνοντας στην 2η θέση τον Σαρλ Λεκλέρ και στην τρίτη θέση τον Λιούις Χάμιλτον...

Από την τέταρτη θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, που θα έχει δίπλα του στην 5η θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι που είχε τον όγδοο καλύτερο χρόνο θα εκκινήσει από την θέση 7, καθώς ο Κάρλος Σάινθ θα εκτίσει ποινή τεσσάρων θέσεων.