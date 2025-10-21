Νέο YAMAHA Crypton S EU5+ - Η καθημερινή σας λύση!

Το Yamaha Crypton S, το απόλυτο παπί για τον σύγχρονο αναβάτη, επιστρέφει πιο σύγχρονο, ανανεωμένο και δυναμικό από ποτέ. Είναι το μοντέλο που έχει κατακτήσει την καρδιά των καθημερινών μετακινήσεων, προσφέροντας στυλ, αξιοπιστία και απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Με νέο κινητήρα προδιαγραφών EU5+, σύστημα φρένων UBS και μοντέρνα σχεδίαση, το Crypton S δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς — είναι ο σύμμαχος για ξέγνοιαστες, ασφαλείς και οικονομικές διαδρομές στην πόλη και πέρα από αυτή.

Τι κάνει το Crypton S να ξεχωρίζει:

Αξιόπιστος & αποδοτικός κινητήρας νέας γενιάς

Ο νέος αερόψυκτος κινητήρας 114 κ.εκ. αποδίδει 9 ίππους και 9,2 Nm ροπής, με μηδενικούς κραδασμούς και κορυφαία οικονομία καυσίμου. Συνδυάζει την παραδοσιακή αξιοπιστία της Yamaha με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας γραμμική απόδοση σε όλο το φάσμα των στροφών.

Πλήρως συμβατό με προδιαγραφές EU5+

Το Crypton S τηρεί στο ακέραιο τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU5+, προσφέροντας φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Μοντέρνα, σπορ σχεδίαση

Η ανανεωμένη εμφάνιση του με τους νέους χρωματισμούς προσφέρουν σύγχρονο και σπορ στυλ. Τα χρώματα και τα γραφικά έχουν σαφείς καταβολές από την ιστορία του Crypton και συνδυάζονται άψογα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύνολο.

Μεγάλη Πρακτικότητα & Άνεση

Το Crypton S διαθέτει χώρο κάτω από τη σέλα για την αποθήκευση μικροαντικειμένων, καθώς και επιπλέον χώρο στην ποδιά. Επίσης, η άνετη σέλα του σε συνδυασμό με την ιδανική θέση οδήγησης προσφέρει ξεκούραστα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.

Ασφάλεια & Σταθερότητα με UBS και ενισχυμένες αναρτήσεις

Το ενιαίο σύστημα πέδησης UBS (Unified Braking System) προσφέρει σταθερό φρενάρισμα και καλύτερο έλεγχο, ενώ τα δίδυμα πίσω τηλεσκοπικά αμορτισέρ και ο μπροστινός δισκόφρενος εξασφαλίζουν άνεση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κινητήρας: 114cc, 4-χρονος, αερόψυκτος, EU5+ Ισχύς: 9 hp @ 7.500 rpm

Ροπή: 9,2 Nm @ 6.000 rpm

Μετάδοση: 4 ταχύτητες

Φρένα: Δισκόφρενο εμπρός με UBS

Ανάρτηση: Τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός / Διπλά αμορτισέρ πίσω Βάρος: 100 κιλά (πλήρες υγρών)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 4 λ.