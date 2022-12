Έσπασε πάλι το χέρι του ο Κουαρταραρό (pic)

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό κατά τη διάρκεια προπόνησης Motocross, πριν λίγες μέρες έσπασε το αριστερό του χέρι, και ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, ανέφερε ότι ευτυχώς για τον ίδιο δεν θα χρειαστεί χειρουργείο.

Ο Γάλλος αναβάτης είχε αγωνιστεί στα τελευταία MotoGP της χρονιάς με σπασμένο δάχτυλο και πάλι στο αριστερό του χέρι και με το τέλος της σεζόν ακολούθησε αποθεραπεία, χωρίς και πάλι να υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο αναβάτης της Yamaha, όμως μπαίνει και πάλι σε στάδιο αποθεραπείας μετά το νέο σπάσιμο στο αριστερό χέρι του, αλλά σε διαφορετικό σημείο.

Yesterday I had a crash during my motocross training and I suffer a little fracture on my left hand.

No surgery needed, time to recover pic.twitter.com/43s3EX6IHn